Rees : Neuer Straßenname: Zum alten Schulhof

Neuer Straßenname Rees Foto: Johanna Haze

Rees Der Bauausschuss folgte einem Vorschlag der Stadtverwaltung und der Ortsvorsteher. Johannes Beenen wünscht sich für die Zukunft mehr „weibliche“ Straßennamen, da die männlichen in der Überzahl sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

Bei zwei Enthaltungen hat sich der Ausschuss für Umwelt, Bau, Vergabe und Planung in seiner letzten Sitzung für eine neue Straßenbenennung ausgesprochen. Die Erschließungsstraße, die beim Bauprojekt auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule entsteht, wird künftig „Zum alten Schulhof“ heißen. Dadurch sollen die 65 Wohneinheiten, die das Hamminkelner Investorenpaar Johannes und Ute Hütten durch Sanierung des denkmalgeschützten Komplexes und durch mehrere Neubauten schaffen will, eine eindeutige postalische Anschrift erhalten. So können bei etwaigen Notfällen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei die Häuser gezielter anfahren.

Alternativ stand auch der Straßenname „Zur alten Grundschule“ zur Diskussion. Diese Idee „würde aber den alten Schulhof nicht würdigen“, hieß es in der Vorlage für die Ausschusssitzung. „Zudem war das Denkmalgebäude auch nicht immer eine Grundschule“, steht dort weiter, bezugnehmend auf die frühere Nutzung des Komplexes als katholische Volksschule.

Info Benennung der Straßen in Rees Meist Männer Ob Künstler, Komponisten oder Bürgermeister: Die Mehrheit der Reeser Straßen, die nach großen Persönlichkeiten benannt wurden, tragen Männernamen. Zuletzt kamen die Wilhelm-Buckermann-Straße und der Friedrich-Arendsen-Weg hinzu. Zur „weiblichen Minderheit“ gehören die Anne-Frank-Straße, die Elsa-Brandström-Straße, die Marie-Curie-Straße, der Louise-Wildt-Weg und der Irmgardisweg.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Johannes Beenen, überraschte die Fraktionen mit seinem privaten Alternativvorschlag. Er regte einen „Johanna-Haze-Weg“ an, um die aus dem belgischen Lüttich stammende Gründerin des Ordens der Töchter vom Heiligen Kreuz zu würdigen. Johanna Haze war der bürgerliche Name der späteren Ordensschwester Maria Theresia, die im Jahr 1851 auch die Klostergründung auf Haus Aspel vorantrieb und als Mitbegründerin des Reeser Krankenhauses gilt. Johanna Haze starb 1876 in Lüttich und wurde im Jahr 1991 seliggesprochen. „Eine nach ihr benannte Straße wäre eine gute Möglichkeit, diese für unsere Stadt so wichtige Person zu würdigen“, erklärte Beenen, zumal es in Rees noch zu wenige Straßen gebe, die nach Frauen benannt wurden.

Die Vertreter aller Fraktionen begrüßten eine solche Idee, machten aber deutlich, dass die ehemalige Volks- und Grundschule keinen Bezug zu Schwester Maria Theresia und ihrem Schaffen habe. Deshalb folgten sie dem Vorschlag der Stadtverwaltung und der Reeser Ortsvorsteher, die Erschließungsstraße „Zum alten Schulhof“ zu nennen. Außerdem erhält ein Stück der bisherigen Greisstraße (benannt nach dem früheren Reeser Bürgermeister Bernhard Greis) ebenfalls den neuen Namen „Zum alten Schulhof“.

Das gilt für den Bereich zwischen der Empeler Straße und dem Hermann-Terlinden-Weg. Auf diesem Abschnitt gibt es bislang keine Wohnadressen, weil dort nur der Spielplatz der Grundschule stand. Die acht Doppelhaushälften, die in diesem Bereich gebaut werden, können somit die Adressen „Zum alten Schulhof 1 bis 8“ erhalten. In der Greisstraße, in der alle Hausnummern ab der 2 schon vergeben sind, wäre allenfalls eine Unterteilung von „1a“ bis „1h“ möglich gewesen. Das könnte im Ernstfall für Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr die schnelle Auffindbarkeit eines Einsatzortes erschweren.

Weil der Bauausschuss in derselben Sitzung auch über alternative Zufahrtswege zum geplanten Neubauprojekt an der Friedburg diskutierte, kam die Idee auf, den „Johanna-Haze-Weg“ eventuell für eine dort entstehende Erschließungsstraße zu verwenden. In direkter Nähe gibt es bereits den Louise-Wildt-Weg, benannt nach der Gründerin der Gustav-Adolph-Frauengruppe. Bei der Stadt Rees ist kürzlich aber auch schon der Vorschlag eingegangen, dieser etwaigen Erschließungsstraße den Namen „Margot-Isaac-Weg“ zu geben, in Erinnerung an das jüngste Reeser Opfer des Nationalsozialismus: Margot Isaac, geboren 1934 in Dinslaken und aufgewachsen in Rees, wurde 1941 in Riga ermordet.