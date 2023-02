Fridays for Future informiert in Rees Auf den Spuren der Windkraft

Die ersten Bockwindmühlen im Reeser Stadtgebiet wurden im 14. Jahrhundert gebaut, die ersten Windkraftanlagen 1997 in Betrieb genommen. 20 Jahre später wurden die bislang letzten zehn Windräder in so genannten „Windkraftkonzentrationszonen“ errichtet. Die Reeser Ortsgruppe von „Fridays for Future“ hatte einen Windenergie-Thementag organisiert, um die Bedeutung der Kraft des Windes in den Fokus zu stellen.