Reeser Wimmelbuch In Rees wimmelt es jetzt tüchtig

In seinen 13 Jahren in Rees hat Bürgermeister Christoph Gerwers geschätzte 1500 Reden, Grußworte und Ansprachen gehalten. Die vom Mittwochnachmittag gehörte nach seinen Angaben zu denen, über die er sich selbst am meisten freute. Nicht, weil es seine letzte in der Eigenschaft als Bürgermeister war, sondern weil er dabei ein Produkt präsentieren konnte, auf das sich viele Reeser schon gefreut haben: das Rees-Wimmelbuch, das am Mittwoch in der Touristeninfo erstmalig in den Verkauf ging.