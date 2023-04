Bürgermeisterwahl Cannabis: Wißen und Hense gegen Modellregion in Rees

Neben den Themen, die bereits in den vorangegangenen Podiumsdiskussionen abgehandelt worden sind, wurden auch Fragen beantwortet, die vorab per E-Mail eingereicht wurden. Eine davon betraf die von der Bundesregierung beabsichtige Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Die, so hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgeschlagen, soll erst erfolgen, wenn sie in Modellregionen getestet wurde. Eine Fragestellerin wollte wissen, wie die Kandidaten dazu stehen würden, Rees aufgrund der Grenznähe zu solch einer Modellregion zu machen. Hense wie Wißen lehnten das kategorisch ab.