„Reeser Geschichtsfreund“ gibt 15. Jahrbuch heraus : Fundgrube für Reeser Stadtgeschichte

Der Club der Elefanten mit Karl Eigenbrodt (l.), Hans Ueffing, Willi Jaensch, Albert Eyting, Karl Kamman, August Boll, Karl Merl und Theo Holzum anno 1954. Foto: Familie Eyting

Rees Der „Reeser Geschichtsfreund“ lässt mit 20 Beiträgen und 200 Abbildungen die alte und die jüngere Stadtgeschichte lebendig werden. Umfassende Recherchen und zahlreiche Gespräche mit Zeitzeugen waren dazu nötig. Wo das Jahrbuch erhältlich ist und was es bietet.

(RP) Für den 15. Band des Jahrbuchs „Reeser Geschichtsfreund“ hat der Reeser Geschichtsverein „Ressa“ wieder umfassend recherchiert, mit vielen Zeitzeugen gesprochen und mehr als 200 historische Fotos zusammengestellt. Das Buch ist ab sofort zum Preis von zehn Euro erhältlich, unter anderem in der Touristeninformation und in der Bücherecke. Die 260 Mitglieder des Geschichtsvereins bekommen ihr Freiexemplar mit der Post zugestellt.

Der „Reeser Geschichtsfreund“ enthält 20 ausführliche Berichte. Gastautor Alexander Berkel, Fernsehjournalist aus der ZDF-Redaktion „Zeitgeschichte“, hat den verlustreichen Kampf der schottischen „Seaforth Highlanders“ recherchiert, die nach dem Rheinübergang im Kriegsjahr 1945 die Gemeinde Groin erobern sollten. Bernd Ellerbrock beschreibt die abenteuerliche Propagandafahrt der kaiserlichen Torpedoboot-Division, die im Frühjahr 1900 auch in den Rheinstädten Rees und Emmerich festmachte.

Kundschaft an der Allkauf-Kasse im Jahr 1985, heute Kaufland. Das Jahrbuch schildert die Entwicklung der Reeser Supermärkte. Foto: Armin Fischer

„Ressa“-Vorstandsmitglied Michael Scholten hat gleich zehn Beiträge verfasst, zum Beispiel über die Geschichte der Reeser Supermärkte („Von ib-Kauf bis Kaufland“), über die Konditorei Mueser, die Gaststätte Zur Feldmark und den Club der Elefanten, der 1952 von Reeser Geschäftsleuten wie Albert Eyting, August Kersten und Willi Jaensch in der Gaststätte Holzum gegründet wurde. Scholten zeichnet auch das Leben des „rasenden Reporters“ Helmut Schomaker (1924-1989) nach und beschreibt, wie die in Speldrop aufgewachsenen Zwillingsschwestern Wilma Lörcks und Toni Schwaderlapp 1972 mit ihrer Voltigiergruppe die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in München bereicherten.

Klaus Kuhlen, zweiter Vorsitzender des Geschichtsvereins, porträtiert mehrere Generationen der Reeser Familie Disch, die in vielen Geschäftsfeldern erfolgreich war. Zudem analysiert er das 1667 verfasste Testament des Reeser Pastors Johannes Stalenus, der als Begründer der Marienwallfahrt von Rees nach Kevelaer gilt. „Ressa“-Mitglied Heinz Belting erklärt die Geschichte und Funktionsweise des Reeser Pegelturms, „Ressa“-Mitglied Volker Schürmann zeigt auf, warum der 300 Jahre alte Rheinkieselboden im Halderner Ladenlokal Herbst ein Sensationsfund ist. „Ressa“-Vorstandsmitglied Agnes Jay schrieb einen Nachruf auf das verstorbene Ehrenmitglied Hermann Voß (1928-2021). Er setzte sich wie kein zweiter für den Erhalt des „Rääße Platts“ ein und gehörte 1987 zu den „Ressa“-Gründungsvätern.

Die Reeser und Emmericher Voltigiermädchen traten 1972 vor 80.000 Zuschauern im Olympia-Stadion München auf. Foto: Schwaderlapp/Familie Schwaderlapp

Ein Rückblick auf die Aktionen und Publikationen des Vereins sowie eine Vorschau auf die Pläne für das Jahr 2022 beschließen den „Reeser Geschichtsfreund“. Künftige Höhepunkte sind die Premiere einer 90-minütigen Dokumentation über Rees, an der zurzeit der Xantener Filmemacher Wolfgang Wilhelmi arbeitet, sowie die für November geplante Ausstellung „Reeser Mühlen“ im Koenraad-Bosman-Museum. Vorträge über das Reeser Krankenhaus und die Reeser Bunker sowie zwei Filmabende mit Beiträgen von Adalbert „Atta“ Schwär (1930-2017) und „Wochenschau“-Ausschnitten aus dem Zweiten Weltkrieg runden das Programm ab. Exkursionen führen zum Stadtmuseum in ’s-Heerenberg, einer Gemeinde in den Niederlanden, zum Medizin- und Apothekenmuseum in Rhede, in die katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt und in die Scholten-Mühle.

Info: Der „Reeser Geschichtsfreund“ kostet 10 Euro und wird in der Touristeninformation am Markt (täglich von 10 bis 16 Uhr), in der Bücherecke (Dellstraße), bei Gerads in der Rewe-Filiale sowie über die Internetseite www.ressa.de/shop verkauft.

