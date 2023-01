Kulturprogramm 2023 in Rees Die Rückkehr der Alltagsmenschen

RP-Mitarbeiter Michael Scholten listete einige Höhepunkte des ersten Halbjahres 2023 auf – vor allem für diejenigen, die sich stets beschweren, dass in Rees nichts geboten wird.



JANUAR

„Es hört nicht auf!“, beschwert sich Kabarettist Wilfried Schmickler in seinem gleichnamigen Programm. Am 13. Januar tritt er um 20 Uhr im Bürgerhaus auf. Tags darauf gehört die Bühne dem Kindertheater Tredschin aus Stuttgart, das ab 16 Uhr die Geschichte „Vom Fischer und seiner Frau“ erzählt. Am 15. Januar eröffnet Christa Cronen-Slis, Vorsitzende des Reeser Kulturausschusses, um 11.30 Uhr im Rathaus die Ausstellung „Meine Stadt in Bildern“. Gezeigt werden Rees-Motive von Profis und Hobbyfotografen, deren Werke es auch in den neuen Bildband der Stadt Rees geschafft haben. Ebenfalls am 15. Januar spielen und singen im Bürgerhaus Mirjam Hardenberg und Anja Speh ab 17 Uhr in der Konzert-Reihe „reeserviert“ beliebte Filmschlager der 30er- und 40er-Jahre. Die Laienspielschar Heelden führt im Bürgerhaus am 21. Januar ab 19.30 Uhr und tags darauf ab 17 Uhr den Schwank „Viele Grüße aus Mallorca“ auf. Zum Holocaustgedenktag am 27. Januar zeigen die Stadt Rees und der Geschichtsverein Ressa im Bürgerhaus den Film „Nicht alle waren Mörder“ nach Michael Degens Kindheitserinnerungen. Vorher, ab 18.30 Uhr, präsentiert das Gymnasium Aspel im Foyer des Bürgerhauses dazu eine Ausstellung.

FEBRUAR

Der Geschichtsverein führt am 4. Februar ab 14 Uhr durch seine Ausstellung „Windmühlen in Rees und den Ortsteilen“, die noch bis zum 26. Februar im Koenraad-Bosman-Museum zu sehen ist. Eine Woche später organisiert der Verein einen Ausflug zur Mühle in Donsbrüggen. Mehr dazu unter www.ressa.de



MÄRZ

Im Museum wird am 5. März um 11.30 Uhr eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Nicole Peters eröffnet. Parallel lädt im Bürgerhaus der Büchermarkt zum Stöbern ein. Der Gedächtnisgang nach Megchelen, der an das Schicksal der niederländischen Zwangsarbeiter erinnert, findet am 12. März statt. Er beginnt um 13 Uhr an der neuen Gedenkstätte am Melatenweg. Der Geschichtsverein referiert am 15. März ab 19 Uhr im Bürgerhaus über den Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg. Das Kindertheater Töfte spielt am 18. März ab 16 Uhr im Bürgerhaus das Stück „Froschkapelle in letzter Minute“. Christoph Sieber, Kabarettist und Moderator der „Mitternachtsspitzen“ im WDR, empfiehlt am 24. März ab 20 Uhr im Bürgerhaus: „Mensch bleiben!“ Die Künstlerinnen Christel und Laura Lechner bringen am 30. März neue und bekannte „Alltagsmenschen“ nach Rees. Im Anschluss an den Aufbau an der Rheinpromenade und in der City erfolgt die feierliche Einweihung der drei Monate währenden Ausstellung im öffentlichen Raum.



APRIL

„Der dickste Pinguin vom Pol“ wird am 22. April ab 16 Uhr vom Kindertheater Patati-Patata im Bürgerhaus vorgestellt. Am 23. April, wenn in Rees ein neuer Bürgermeister gewählt wird, richtet das Wirtschaftsforum im Gewerbegebiet sein Gewerbefest aus. Am 28. April beginnt die dritte „Reeser Wiesenkultur“, erstmals nicht unter freiem Himmel auf der Schützenwiese, sondern preisgünstiger und wetterfester im Bürgerhaus. Die „Wiesen-Beatz“ mit angesagten DJs eröffnen das lange Wochenende. Am 29. April treten ab 20 Uhr Kai Magnus Sting mit „Sonst noch was?!“ und „Reis against the spülmachine“ mit „Radio Reis – Die Hitwelle“ auf. Die Bläck Fööss begleiten am 30. April den „Tanz in den Mai“ mit Live-Musik.



MAI

Am 1. Mai endet die „Reeser Wiesenkultur“ mit dem kostenfreien Familientag. Musikalischer Stargast ist Volker Rosin. Die Halderner Künstlerin Astrid Karuna Feuser stellt ab dem 7. Mai ihre Werke im Koenraad-Bosman-Museum aus. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr. Am selben Tag findet das Reeser Stadtfest statt, die Geschäfte in der Innenstadt sind ab 13 Uhr geöffnet. Die „Tage der Musik“ lassen ab dem 12. Mai wieder viele Spielstätten in Rees und Haldern erklingen. Höhepunkt ist am 14. Mai das Abschlusskonzert, das um 17 Uhr im Bürgerhaus beginnt. Ebenfalls am 14. Mai wird um 11.30 Uhr im Rathaus die Werkschau der Künstlergruppe KIM mit Gemälden und Skulpturen eröffnet. Zum Deutschen Mühlentag am 29. Mai (Pfingstmontag) öffnet die Scholten-Mühle ihre Tore und bietet von 11 bis 18 Uhr Führungen und Bewirtung. Erstmals schließt sich der Geschichtsverein an, der in der 175 Jahre alten Windmühle allerlei Aktionen organisiert.



JUNI

Am 1. Juni richtet die Stadt Rees mit lokalen Händlern und Vereinen den ersten von drei Abendmärkten aus. Von 16 bis 21.30 Uhr wird auf dem Marktplatz vieles geboten. Der Skulpturenpark wird für die nächsten drei Jahre mit neuen Kunstwerken aus Deutschland und den Niederlanden bestückt. Die Einweihung findet am 11. Juni um 14.30 Uhr statt. Kabarettist Jürgen Becker stellt am 16. Juni ab 20 Uhr im Bürgerhaus fest: „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Am 20. Juni referiert der Mediziner Thomas Scholl ab 19 Uhr im Bürgerhaus über seine Arbeit auf dem Forschungseisbrecher „Polarstern“ in der Arktis und Antarktis.