Abschied für Klaus Lohmann in Rees „Danke für die Lieder“

Es war ein in jeder Hinsicht bewegender Gottesdienst in der vollbesetzten Reeser Pfarrkirche: Die Orgel sowie die Stimmen mehrerer Chöre erklangen in einer musikalischen Pracht wie man es sonst allenfalls von hohen Feiertagen kennt. Und doch schwangen „Wehmut und Trauer“ mit, wie Pfarrer Michael Eiden einräumte. Galt es doch, Klaus Lohmann in den Ruhestand zu verabschieden, der 37 Jahre und fünf Monate lang die Kirchenmusik in Rees geprägt und weiterentwickelt hat.