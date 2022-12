CDU-Vorschlag für Gewers-Nachfolge Sebastian Hense will Bürgermeister in Rees werden

So schnell kann das gehen. Das Grußwort der Stadt Rees zum Jahreswechsel schrieb schon Andreas Mai. Der Kämmerer hat als Allgemeiner Vertreter von Bürgermeister Christoph Gerwers am Donnerstag die Amtsgeschäfte im Reeser Rathaus übernommen. „Hätte mir das jemand im Frühsommer gesagt, ich hätte es ihm oder ihr nicht geglaubt“, schreibt Mai, der als erster möglicher Nachfolger genannt worden war, als klar war, dass Gerwers für das Amt des Landrats kandidieren würde. Mai hatte aber im Gespräch mit der Redaktion direkt abgewinkt. Er sei mit seiner Position in der Verwaltung zufrieden und werde nicht kandidieren, hatte er klargestellt. Für einen neuen Bürgermeister sei es auch wichtig, eine gute Nummer zwei an der Seite zu haben. In dieser Rolle sehe er sich.