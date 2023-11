Alles kann angeboten werden Stadtarchiv sucht alte Fotos der Reeser Geschichte

„Wir sind gespannt auf die vielen Motive, mit deren Hilfe unsere Stadtgeschichte noch ein bisschen lebendiger wird“, sagt Stadtarchivarin Tina Oostendorp. Eine Auswahl der Bilder wird 2028 in den Bildband zur 800-Jahr-Feier der Stadt Rees fließen. Es werden aber auch ausdrücklich Fotos, Filme und Dokumente aus allen Ortsteilen gesucht, die erst seit der der kommunalen Neuordnung in den 1970er Jahren zu Rees gehören. „Oft findet man auf vermeintlich privaten Familienfotos etwas, das von stadthistorischem Interesse sein kann“, betont Tina Oostendorp. „Zum Beispiel kann auf Hochzeitsfotos im Hintergrund die Reeser Kirche in einer wichtigen Bauphase oder ein längst nicht mehr existierendes Geschäft zu sehen sein. Oder neben dem Brautpaar steht der Pfarrer, von dem bislang kein Foto in unserem Archiv zu finden ist. Interessant ist auch die Einrichtung einer Gaststätte, in der damals gefeiert wurde.“ Deshalb empfiehlt die Archivarin: „Lieber zu viel als zu wenig. Das Sortieren, Auswerten und Einordnen übernehmen dann gerne wir.“