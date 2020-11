Unfall auf der B67 : Niederländer verunglücken nach gescheiterter Automatensprengung in Rees

Rees Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen versucht, den Bankautomaten der Commerzbank in Rees zu sprengen. Bei ihrer Flucht verunglückten sie auf der B67. Die Polizei nahm drei Männer fest.

Schnelle Erfolgsmeldung der Polizei: Sie hat am Montagmorgen drei Männer festgenommen, die zuvor versucht hatten, den Geldautomaten der Commerzbankfiliale in der Reeser Innenstadt an der Straße Vor dem Delltor zu sprengen. Das Trio war auf der Flucht in Isselburg verunglückt. Nach einer sofort einsetzenden Fahndung konnten die Männer festgenommen werden.