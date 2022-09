Unfall auf der Deichstraße : BMW landet in Haffen im Graben

BMW landet in Haffen im Graben

Haffen Mit Sirenenalarm wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Haffen an den Deich gerufen. Hier war ein Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen.

Ein Wagen ist am Mittwochnachmittag von der Deichstraße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war der BMW kurz vor 15 Uhr auf der Straße unterwegs und kam in Höhe des Lindackerwegs aus bislang unbekannter Ursache erst nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen lenkte gegen und schleuderte auf die linke Seite. Dort landete der BMW dann in einem Graben.