Häufige Unfälle auf der Millinger Straße : Endstation Vorgarten

Frischer Schaden im Zaun: Mitte des Monats landete der nächste Pkw-Fahrer mit seinem Auto auf dem Grundstück an der Millinger Straße. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Der Kranenburger Marco Bodden verlor im vergangenen Jahr auf der Millinger Straße die Kontrolle über sein Auto und landete im Garten eines Anwohners. Für die Polizei ein Fall von Fahrfehler. Doch seitdem gab es dort drei weitere Unfälle.

Seit 30 Jahren hat Marco Bodden (48) den Führerschein, und noch nie hat der Kranenburger einen Unfall verschuldet. Bis zum Juni 2018. Es passierte auf dem Weg zur Arbeit, der ihn über die Landstraße 458 führte. Mit Schildern wird hier auf den kurvenreichen Abschnitt hingewiesen. Lediglich 50 Stundenkilometer sind zwischen Bienen und Millingen erlaubt. In einer Kurve kam Bodden von der Fahrbahn ab. „Ich habe mich konsequent an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Trotzdem verlor ich plötzlich die Kontrolle über mein Fahrzeug“, sagt er. Er landete im Vorgarten eines Anwohners.

Die Kurve befindet sich ausgangs des Ortes Bienen. Für die zum Unfallort gerufenen Polizisten war der Fall schnell geklärt. Ein geschulter Blick reichte: klassischer Fall von Fahrfehler. „Das wurde mir sofort dreimal mitgeteilt, noch bevor sich die Herren die Stelle näher angesehen hatten“, erklärt Bodden. Mit dem Blitz-Urteil „Fahrfehler“ habe er Schwierigkeiten, teilte er den Ordnungshütern mit. „Als Antwort bekam ich zu hören, dass eine Verwarnung ganz schnell in eine Anzeige geändert werden könne.“ Der Ton der Beamten gefiel ihm nicht. Er beschwerte sich bei Landrat Wolfgang Spreen, als Leiter der Kreispolizeibehörde. Die Antwort des Behördenleiters war eindeutig: „Ein dienstliches Fehlverhalten der Polizeibeamten liegt nicht vor.“ Beide hätten übereinstimmend erklärt, dass sie keine kommunikativen Unstimmigkeiten vor Ort wahrgenommen hätten, so die Reaktion aus dem Kreishaus.

Die Beamten bestellten einen Abschleppwagen aus Emmerich, obwohl Boddens Heimat Kranenburg ist. 700 Euro kostete es schließlich, bis das Fahrzeug in einer Werkstadt vor Ort stand. 3000 Euro musste er für die Reparatur zahlen. Der Vorwurf, er sei nicht vorschriftsmäßig gefahren, beschäftigte den 48-Jährigen. Denn was ihm passierte, ist an dieser Stelle an der Tagesordnung. Regelmäßig rutschen hier Autos über die Fahrbahn hinaus und landen in Vorgärten oder einem angrenzenden Acker.

Eine Familie ist besonders von den Fahrzeugen betroffen, deren Fahrt auf ihrem Grundstück endet. Sie reagierte darauf bereits vor einigen Jahren. „Irgendwann haben wir unsere Hecke ausgepflanzt. Immer, wenn die gerade wieder zugewachsen war, lag das nächste Auto darin“, sagt die 49-jährige Hausbesitzern. Sie hat die Unfälle notiert, bei denen die Polizei vor Ort war und kommt dabei auf durchschnittlich einen pro Jahr, der von Beamten aufgenommen wurde. „Es sind jedoch wesentlich mehr. Aber die haben wir ohne Polizei geregelt“, erklärt sie. Jetzt haben die Anwohner an der Stelle einen Zaun aufgestellt. Dadurch kommt zwar kein Auto weniger von der Straße ab, aber: „Da können wir einzelne Element einfacher austauschen.“

Im angrenzenden Acker sind ebenfalls ständig Reifenspuren zu sehen. „Die schieben sich dann selbst raus, wenn die Autos noch fahrtüchtig sind.“ Die Familie hat sich an den Kreis Kleve und Straßen NRW gewandt. Sie hat Fotos gemacht und darauf hingewiesen, dass dort Fahrzeuge die gewohnte Bahn verlassen. Die Behörden sind informiert.

Das Urteil des Kreises zu dem Gefahrenpunkt fällt eindeutig aus. Landrat Spreen antwortete in einem Schreiben an den Kranenburger: „Aus hiesiger Sicht besteht zurzeit keine Erfordernis ergänzender Maßnahmen.“ Dies sieht das Ehepaar an der L 458 anders. Eine Änderung sei auch deshalb notwendig, weil neben der Straße ein Radweg verläuft. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Radfahrer oder Fußgänger dort erwischt wird. Allein die glücklichen Umstände haben es verhindert“, sagen die Anlieger.

Dass die Fahrbahndecke keine Überarbeitung braucht, hat der Straßenbaulastträger in einem Schreiben an Bodden erklärt. In dem heißt es: „Die Fahrbahn wurde vor etwa zwölf Jahren erneuert“. Wie Anlieger berichten, bröckelt die Teerschicht an den Seiten nicht unerheblich ab.

Seit dem Unfalltag im Juni 2018 beschäftigt sich Bodden jetzt mit dem Thema. In der Zwischenzeit sind die nächsten drei Autos auf Grundstücken an der Kurve gelandet. Der jüngste kam Mitte des Monats vom rechten Weg ab. Die Polizei war vor Ort, der Zaun wieder kaputt. Wieder ein Fall von: Endstation Vorgarten.

