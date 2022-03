MILLINGEN/EMPEL/HALDERN : In Millingen wird kräftig gebohrt

Arbeiten mit dem Zweiwegebagger. Dieses Foto enstand vergangene Woche am Haltepunkt in Millingen. Foto: Markus van Offern (mvo)

MILLINGEN/EMPEL/HALDERN Betuwe: Während die DB in Haldern an der neuen Strecke schon arbeitet, werden im Bereich Millingen/Empel derzeit Vorbereitungen getroffen. Rund 15.000 Bohrungen stehen an, um den Abschnitt auf Kampfmittel zu untersuchen.

Die Deutsche Bahn macht Tempo: Mit umfangreichen Baumaßnahmen für den dreigleisigen Ausbau zwischen Emmerich und Oberhausen ist sie ins Jahr 2022 gestartet und bündelt aktuell zahlreiche Arbeiten entlang der Strecke. In Haldern erfolgen wie berichtet momentan Kabeltiefbauarbeiten. Darüber hinaus steht der Bau von Lärmschutzwänden auf dem Programm. Die DB nutzt die Sperrpause (siehe Info) zudem zur Gründung und Montage von 30 neuen Oberleitungsmasten und zur Übernahme des vorhandenen Kettenwerks der Oberleitung.

Aber auch im Planfeststellungsabschnitt 3.2, im Bereich Empel-Millingen, tut sich etwas. Dort hat die DB mit vorbereitenden Maßnahmen für den Streckenausbau begonnen. Mit sogenannten Zweiwegebaggern führen Baufachleute zwischen Empel und Millingen insgesamt 15.500 Bohrungen für Kampfmittelsondierungen durch. Konkret werden die Standorte der neuen Oberleistungs- und Signalmasten sondiert, das heißt, der Untergrund wird auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Diese Arbeiten sollen im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Info Bahnübergänge werden nächste Woche gesperrt Sperrpausen Seit Mitte Februar ist die Strecke von Emmerich nach Oberhausen noch bis zum 22. April abwechselnd voll und eingleisig gesperrt. Von Vollsperrungen sind die Wochenenden bis zum 17. April jeweils von freitags, 21 Uhr bis sonntags, 23.59 Uhr betroffen. In den Zeiträumen zwischen den Vollsperrungen und vom 18. April, 24 Uhr bis zum 22. April, 21 Uhr erfolgen durchgehend eingleisige Sperrpausen auf der Strecke. Stopfarbeiten Zudem führt die DB ab kommender Woche an Bahnübergängen zwischen Wesel und Emmerich Stopfarbeiten durch. Um den Straßenverkehr zu entlasten, erfolgen diese nachts. Bahnübergänge werden zwischen 22 und 6 Uhr gesperrt. In Millingen sind davon die Bahnübergänge „Bruchstraße“ und „Alter Deichweg“ (28. bis 30. März) betroffen, in Haldern die Bahnübergänge „Alt Sonsfeld“, „Schlaghecken“ „Im Hollerfeld“, „Aspeler Weg“ und „Heerener Weg“ (31. März bis 1. April).

Die eingesetzten Zweiwegebagger können eine ganze Menge. „Sie heißen so, weil sie sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße fahren können“, erklärt eine Sprecherin der Bahn. Die großen Bohrer, die an ihren Auslegegern montiert sind, werden in den Bereich zwischen den Gleiskörpern eingebracht und hinterlassen kleine „Maulwurfshügel“. Diese werden von Fachleuten in bis zu sechs Metern Tiefe auf der Suche nach Kampfmitteln, also Bomben und anderer Munition, eingesetzt. Neben der Bohrlochsondierung mit Messsonden werden Kampfmittel auch mit Oberflächenverfahren geortet. Sie geben Aufschluss über die Belastung bis etwa zwei Meter Tiefe. Dabei können metallische Objekte von der Oberfläche aus aufgespürt werden.

Zudem werden auch andere Untersuchungen vorgenommen: Mit Hilfe von historischen Luftbildern können Geländeveränderungen dargestellt und ausgewertet werden. Kombiniert mit gezielter kriegshistorischer Recherche lässt sich auf eine potenzielle Kampfmittelbelastung des Untergrundes schließen. Der Abgleich von Gebäuden, Gleisanlagen und Straßen sowie umliegender Flächen in Luftbildern aus den Jahren vor und nach dem Krieg und den aktuellen Daten ermöglichen ebenfalls eine gezielte Suche.

Der Betuwe-Abschnitt Millingen-Empel ist rund 7,7 Kilometer lang. Er beginnt vor dem Bahnübergang „Alte Heerstraße“, kurz hinter dem Ortsteil Haldern und endet an der Stadtgrenze zu Emmerich bei Praest. Im Rahmen des Ausbauprojektes ist das zukünftige dritte Gleis in Blickrichtung Emmerich südlich der heutigen Gleise geplant. Lediglich zum Schutz der „Aspeler Landwehr“ wird das Gleis für etwa 400 Meter auf die nördliche Seite verlegt. Im Ortsbereich von Empel und Millingen werden alle drei Gleise neu gebaut sowie ein zusätzliches Überholgleis errichtet.