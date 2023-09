Flüchtlinge in Rees „Man weiß nicht, was noch kommt“

Die Stadt Rees betreut aktuell 464 Flüchtlinge, die in erster Linie aus Syrien (156), der Ukraine (140), Afghanistan (53) und dem Irak (41) stammen. Nicht eingerechnet sind die mehr als 600 Flüchtlinge, die in der vom Land NRW betriebenen und finanzierten Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) am Groiner Kirchweg und im früheren Bundeswehrdepot in Töven leben. In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses schilderte Michael Becker, scheidender Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales, die angespannte Wohnungssituation in Rees: Während 165 Personen im Übergangsheim am Melatenweg wohnen, sind 299 dezentral in 57 Wohnungen untergebracht. Vier dieser Wohnungen gehören der Stadt, 41 Wohnungen wurden durch die Stadtverwaltung angemietet.