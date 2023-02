Windkraft in Rees Gemeinsamer Aktionstag für die Windkraft

In Sachen Windkraft ist Rees landesweit spitze. Deutlich mehr Strom als die Stadt verbraucht, wird von den Windrädern auf Reeser Ortsgebiet erzeugt. So viel, dass sogar noch andere Städte mitversorgt werden können. In ganz NRW gibt es keine andere Stadt dieser Größenordnung, die solche Zahlen vorlegen kann. Das wurde jüngst noch einmal bei der Vorstellung des Zwischenberichts zum Klimaschutzkonzept deutlich.