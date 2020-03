Mini-Festival : „Absage war die richtige Entscheidung“

Haldern Auch wenn es ein bisschen weh tut: Die Organisatoren von „Rock im Saal“ stehen voll hinter der Entscheidung der Stadt Rees, das beliebte kleine Festival am 28. März im Gasthof Tepferdt abzusagen.

Noch vor Kurzem war Stephan Brömling voller Zuversicht. Mit einem neuen Konzept wollten die Organisatoren von „Rock im Saal“ wieder zurück zu ihren Wurzeln und auch wieder mehr Fans in den Gasthof Tepferdt nach Haldern locken. Am 28. März hätte der Dreierpack mit „Kapelle Petra“, „Fluppe“ und „Gin For A Done“ über die Bühne gehen sollen, doch am Freitag mussten die Mitglieder des Vereins „Saalrock“ die Absage des Konzerts wegen des Coronavirus bekannt geben.