Neue Truppmänner und Truppfrauen Feuerwehrleute absolvieren Ausbildung

Bei den technischen Hilfeleistungen wurden nach dem Sichern von Unfallfahrzeugen, der korrekte Umgang mit hydraulischem Rettungsgerät und die Abläufe innerhalb der Gruppe bei einem Verkehrsunfall trainiert. Bei der Prüfung galt es, nach einem theoretischen Prüfungsteil, beim Praxisteil eine patientenorientierte Rettung aus einem Pkw durchzuführen, den Einsatz eines Schaumrohres bei einem angenommen brennenden Lkw-Auflieger durchzuführen und den sicheren Einsatz über tragbare Leitern durchzuführen. Am Ende durfte Lehrgangsleiter Thomas Fingerhut allen Kameradinnen und Kameraden zu einem sehr guten Ergebnis und der bestandenen Prüfung gratulieren. Fingerhut bedankte sich bei allen Teilnehmern und Ausbildern, für das nicht unbedingt selbstverständliche Arrangement in der Feuerwehr, neben dem Beruf und der Familie. Die Ausbildung fand an zehn Abenden und an fünf Samstagen statt.