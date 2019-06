Schulpolitik : Realschul-Initiative weist Kritik zurück

Emmerich Steffen Straver von den Freunden der Realschule kontert Vorwürfe von SPD und Bürgermeister Peter Hinze.

(bal) Die Elterninitiative, die in Emmerich wieder eine Realschule etablieren möchte, hat auf die in den vergangenen Tagen geäußerte Kritik von SPD und Bürgermeister Peter Hinze reagiert. Den Vorwurf, mit falschen Informationen Eltern, Schüler und Lehrer zu verunsichern, weist Steffen Straver von den „Freunden der Realschule“ zurück.

Straver hält dagegen: Bei der Zügigkeit der Gesamtschule sei die Tendenz festzustellen, dass es immer weniger Schüler pro Jahrgang gebe. Bliebe dies so, sei das neue Gebäude am Brink zu groß geplant worden. Die Initiative habe zudem nicht von 30 Schülern, die pro Jahrgang nach Rees wechselten gesprochen, sondern nur in diesem Jahr. Keine Rede sei zudem von der hohen Anmeldezahl von Schülern ohne Gymnasialempfehlung am Gymnasium und der damit verbundenen „Abschulung“ nach Klasse 7 zur Gesamtschule. „Das ist doch höchst unbefriedigend“, so Steffen Straver.