Rees : Schreck bei „Real“ - Evakuierung wegen Brandgeruch

Der Real-Markt in Rees. Die Feuerwehr evakuierte ihn am Donnerstagabend. Foto: Christian Hagemann

Rees Wenn der Alarm losgeht bei so einem großen Markt, dann ist die Feuerwehr in höchster Alarmbereitschaft. Sie wie am Donnerstagabend beim Real in Rees.