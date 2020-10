ÖPNV : RE 19: Zug-Ausfälle wegen Streckenarbeiten

EMMERICH/REES Zwischen 31. Oktober und 9. November kommt es wegen einer Gleissperrung zu Fahrplanänderungen bei Abellio.

Durch die eingleisige Betriebsführung auf zwei Streckenabschnitten sind nahezu bei allen Zügen des RE 19 der Fahrtrichtung Oberhausen – Emmerich Verspätungen zwischen sieben und 16 Minuten zu erwarten. Die weiter nach Arnheim fahrenden Züge erhalten ab Emmerich neue Fahrzeiten. Zudem kann Zug 20040 (22.26 Uhr ab Düsseldorf Hbf) in den Nächten 31. Oktober./1.November sowie 7. und 8. November nicht mehr in die Niederlande weiterfahren. Ebenso muss Zug 20011 (eigentlich 6.45 Uhr ab Arnhem Centraal) am 1. und 8. November zwischen Arnhem Centraal und Emmerich ausfallen.