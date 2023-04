Behörden kontrollieren in Isselburg Miese Unterbringung - Razzia in Unterkunft für Leiharbeiter

Am Donnerstagnachmittag hat nun in Anholt an der Adolf-Donders-Allee eine entsprechende Kontrolle stattgefunden. Fachleute der Ausländerbehörde und der Bauaufsicht der Kreisverwaltung Borken sowie des Ordnungsamtes der Stadt Isselburg nahmen daran teil. Die Polizei war in die Planung und Vorbereitung des Einsatzes eng eingebunden. Neben der Amtshilfe für die anderen Behörden verknüpfte die Polizei den Einsatz mit einem überregionalen Fahndungs- und Kontrolltag.