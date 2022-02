Auch in Emmerich : Razzia in der Leiharbeiter-Szene

Der ehemalige Emmericher Stadtpfarrer Peter Kossen geißelt schon lange die Zustände in der Leiharbeit. Foto: Kossen

Emmerich Neben Geldern war Emmerich die zweite Kommune im Kreis Kleve, in der das Land am Wochenende bei einer Großaktion in verschiedenen Unterkünften die Zustände kontrollierte.