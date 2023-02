Hochhaus in Emmerich Rauch im Treppenhaus: Gefahr am Luebhof

Am Karnevalssamstag um 19:24 Uhr wurden die Einheiten Stadt und Hüthum der Emmericher Feuerwehr zu einem gemeldeten Kellerbrand an der Straße Am Luebhof in Emmerich gerufen. „Die Kreisleitstelle teilte mit, dass es sich dabei um ein Mehrfamilienhaus mit über 30 Wohneinheiten handelt“, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. „Der Rettungsdienst bestätigte den Brand und ein bereits vollkommen verrauchtes Treppenhaus sowie mehrere Personen an den Fenstern.“