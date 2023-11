Umstrittenes Projekt in Emmerich Erst einmal keine Millionen für die Gesamtschule

Die SPD hingegen hielt an einer grundlegenden Sanierung der Gesamtschule fest. „Ein weiterer Aufschub könnte für Emmerich am Schluss noch teurer werden“, zitierte sie vor der Sitzung des Stadtrates am Dienstag Jan Ludwig, zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Als Gründe dafür, nannte er „zu erwartende weiter steigende Zinsen und möglicherweise höhere Baukosten. Wir haben schon viel Geld in die Planungen gesteckt, insgesamt 2,4 Millionen Euro. Darüber hinaus sind schon 500.000 Euro in die Sanierung investiert worden. Für die kommenden Jahre werden weitere 700.000 Euro für nicht aufzuschiebende Sanierungsarbeiten bereitgestellt werden müssen und die SPD-Fraktion befürchtet noch weitergehende Sanierungsbedarfe in den Folgehaushalten. Das ist keine gute Strategie für unsere Stadt, weder aus Bildungssicht noch aus finanzpolitischer Sicht. Am Ende zahlen wir ordentlich drauf.“