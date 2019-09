Politik : Kita-Beiträge: Reeser Rat lehnt Spreen-Pläne einstimmig ab

Rees Kreis plant höhere Elternbeiträge und ein drittes beitragsfreies Jahr. Politik und Stadtverwaltung halten das für sozial ungerecht.

„Eine qualitativ hochwertige bedarfsgerechte Betreuung der Kinder hat ihren Preis – und ihren Wert.“ Diesen Satz von Wolfgang Spreen dürften wohl alle Politiker in Rees bedenkenlos unterschreiben. Was der Landrat des Kreises Kleve der der Stadt Rees in einem Schreiben vom 19. Juni allerdings sonst noch so mitteilte, stieß am Donnerstag auf einhellige Ablehnung im Reeser Rat – und teilweise reagierte die Politik sogar empört. Dabei geht es um finanzielle Fragen, soziale Gerechtigkeit und auch um politischen Stil.

Konkret plant der Kreis Kleve eine neue Satzung für die Erhebung von Elternbeiträgen bei der Betreuung von Kindern in Kitas und Tagespflege-Einrichtungen. Hier will die Kreisverwaltung auf einen Gesetzesentwurf der Landesregierung reagieren und die Beiträge anpassen. Vor allem soll ein drittes beitragsfreies Jahr für Kinder ab drei Jahren eingeführt werden. Dazu werden die Einkommensstufen und Tarife verändert, was teilweise eine erhebliche Erhöhung der Elternbeiträge bedeutet. In Summe wird es weniger Beitragszahler geben, die dann aber mehr bezahlen müssen.

Da die Kommunen die Kinderbetreuung mitfinanzieren, soll auch die Jugendamtsumlage erhöht werden – im Falle von Rees um satte 20 Prozent. „Das würde von uns einen Mehraufwand von einer Million Euro im Jahr bedeuten“, erläuterte Kämmerer Andreas Mai.

Insgesamt betrachtet die Reeser Stadtverwaltung die Pläne als sozial unausgewogen, weil besonders die Eltern hoher Einkommen durch die Einführung des dritten beitragsfreien Jahres entlastet würden und die Kommunen dadurch mehr zahlen müssten.

Große Fragezeichen gibt es bei der Reeser Stadtverwaltung auch zu den geplanten zeitlichen Abläufen des gesamten Procedere. Obwohl das entsprechende Gesetz im Landtag, an dem sich die neue Satzung orientieren will, längst noch nicht verabschiedet ist, hatte Landrat Wolfgang Spreen die Bürgermeister der Kreis-Kommunen noch kurz vor der politischen Sommerpause aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Bürgermeister Christoph Gerwers hatte geltend gemacht, dass diese „kostenträchtigen“ Vorschläge der örtlichen Politik vorgelegt und diskutiert werden müssten. „Ein ,Durchpeitschen’ der Angelegenheit in der Sommerpause ist daher vollkommen unnötig und dient der Sache keinesfalls“, hatte Gerwers Spreen geschrieben. Und so landete die Sache jetzt erst einmal im Reeser Rat, ohne die sonst übliche Vorbesprechung in einem Fachausschuss.

Deutliche Worte fand SPD-Fraktionschef Peter Friedmann: „Uns in der Sommerpause zwischen den Sitzungen so die Pistole auf die Brust zu setzen, ist ein Unding“, sagte er und kritisierte die soziale Unausgewogenheit der Pläne. Dass beitragspflichtige Eltern ungeachtet ihres Einkommens die Beitragsfreiheit aller, auch der Besserverdienenden, mitfinanzieren sollen, sei sozial ungerecht. Das sah auch Nadine Dierkes von der CDU so: „Das geht gar nicht.“ Und auch die Grünen und die FDP lehnten das ab.

Auf Vorschlag Friedmanns wurde die Stellungnahme der Stadt dahingehend geändert, dass die Ausweitung der beitragsfreien Jahre über das gesetzliche Maß hinaus nicht generell ausgeschlossen werden solle, sondern nur zum „jetzigen Zeitpunkt“. „Die Beitragsfreiheit sollte unser Ziel sein, so wie es in anderen Städten auch schon der Fall ist“, sagte Friedmann. Einstimmig votierte der Rat daraufhin für die von der Verwaltung vorgelegte Stellungnahme an den Kreis Kleve.