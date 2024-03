Keine Chance für CDU-Idee Rheincenterkrise - Die Politik in Emmerich tritt auf die Bremse

In der Sitzung am Dienstagabend ging es darum, wie sich die Stadt nun verhält. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Idee der CDU aufzugreifen und in das neue Konzept für die Innenstadtentwicklung aufzunehmen. Dabei geht es unter anderem darum abzuklären, ob man im Rheincenter nicht nur Handel und Geschäfte haben möchte, sondern auch Teile der Stadtverwaltung. Denn das ist die Idee der Emmericher CDU, die dort die Stadtbücherei, das Bürgerbüro und das Theaterbüro unterbringen will. So soll der Leerstand gefüllt werden. Die CDU befürchtet, dass das Center ansonsten deutlich an Attraktivität verliert.