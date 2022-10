Test des ADAC : Rastplatz-Check: Wittenhorst kommt schlecht weg

Der Rastplatz Wittenhorst bekam beim Test des ADAC das schlechteste Ergebnis in ganz NRW. Foto: ADAC

REES/HAMMINKELN Der ADAC hat die unbewirtschafteten Rastplätze an den Autobahnen unter die Lupe genommen. Wie schon vor vier Jahren schnitt dabei der Rastplatz Wittenhorst zwischen Hamminkeln und Rees am schlechtesten in ganz NRW ab.

(RP) Bei einer Untersuchung des ADAC von unbewirtschafteten Rastplätzen (mit WC) an deutschen Autobahnen ist mehr als jede fünfte Rastanlage durchgefallen. Von den getesteten 50 Plätzen erhielten elf die Note „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“. Die meisten Schwachpunkte gab es bei der persönlichen Sicherheit und den sanitären Anlagen. „Die Autobahn GmbH kennt die Probleme und hat immer wieder betont, dass der Zustand verbessert werden soll. Davon ist kaum etwas zu sehen. So kommen die Rastplätze trotz mancher Lichtblicke nicht aus der Schmuddelecke“, sagt Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC in NRW.

Die schlechteste Bewertung in ganz NRW bekam erneut der Rastplatz „Wittenhorst“ zwischen Rees und Hamminkeln an der A3 auf der Strecke Emmerich-Oberhause). Wie schon 2018 fiel das Urteil im ADAC Test „mangelhaft“ aus. Die wesentlichen Kritikpunkte: Kein eigener Parkbereich für Pkw, keine Behinderten-Parkplätze, schlechte Beschilderung und Beleuchtung, unzureichender Lärmschutz und eine nur eingeschränkt bedarfsgerechte Behindertentoilette. Von den sieben weiteren in NRW untersuchten Rastplätzen bekamen nur zwei die Note „gut“, fünf die Note „ausreichend“.

Schon beim letzten ADAC-Test 2018 war deutschlandweit knapp ein Viertel der Anlagen durchgefallen. 20 Rastplätze erhielten im aktuellen Test die Note „gut“, zwei Anlagen sogar „sehr gut“.