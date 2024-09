Bistum Münster schlägt Alarm „Du Affe“ – Rassisten attackieren Pastor aus Emmerich

Seit zwölf Jahren arbeitet der Geistliche im Bistum Münster, hatte zuvor Theologie in München studiert und 2021 an der Universität Münster in katholischer Theologie promoviert. Seit etwas mehr als einem Jahr ist der 42-Jährige aus dem Kongo der Pfarrer in Elten und Hüthum. Er sei von den Menschen herzlich aufgenommen worden, berichtet er. Aber nicht von allen.