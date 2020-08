Kostenpflichtiger Inhalt: Rassismusdebatte : Der Bildersturm bleibt in Rees und Anholt (noch) aus

Die Gaststätte in Anholt heißt „Zum Mohren“. Die Pächter wollen sich nicht äußern. Foto: Michael Scholten

Rees/Anholt In Anholt gibt es eine Gaststätte mit dem Namen „Zum Mohren“. Die Pächter möchten am liebsten gar nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. In Rees gibt es Sorgen um ein altes Wappen der ehemaligen Tabakfabrik.