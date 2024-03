Es gibt mehr als 400 Saatkrähen-Paare in Emmerich Warum Rasensprenger gegen die Vögel im Park helfen sollen

Zunächst standen die Krähen aus dem Park im Verdacht. Doch dann schaute sich eine Biologin der Kreisverwaltung in Kleve das genauer an. Und zwar dort, wo die „Tatorte“ gewesen waren. Also an der Rheinpromenade in Höhe des Katjes-Ladens, beim neuen Edeka am Neumarkt, auf der Kaßstraße im Bereich des dm-Marktes und auf dem Volksbank-Parkplatz. Und schnell war klar: Es waren nicht die Krähen. Die Expertin sah an allen Standorten Dohlen auf den Dächern oder auf dem Boden. Dohlen sind nur etwas kleiner als Saatkrähen und aufgrund des ebenfalls schwarzen Gefieders nicht für den Laien von den Saatkrähen zu unterscheiden. An manchen Stellen hatten Menschen Futter für die Dohlen deponiert.