Besonderer Polizist aus Emmerich Ralf Hartmann auf Streife in Spanien

Zum einen nahm er in der Wache Anzeigen auf, zum anderen war er mit spanischen Kollegen in Zweierteams auf Streife. 85 Prozent der Fälle, mit denen er befasst war, betrafen Spanier, den Rest Touristen. Zu den Fällen, zu denen die Beamten gerufen wurden, gehörten vor allem Diebstähle. Etwa am Strand oder beim Einsteigen in den Bus, wenn sich Diebesbanden unter die Fahrgäste mischen. „Das Problem ist oft, dass die Touristen sämtliche Papiere an einem Ort aufbewahren. Wenn die dann auf einen Schlag weg sind, ist das natürlich nicht so schön“, sagt Hartmann. Dann helfen zu können und Ansprechpartner in der Muttersprache der Betroffenen zu sein, sei für ihn besonders schön gewesen. Die Polizei – Dein Freund und Helfer im allerbesten Sinne