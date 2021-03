Täter bedrohen Angestellten mit dem Messer : Räuber überfallen Netto-Filiale in Emmerich

Emmerich Mit einem Messer haben zwei Unbekannte einen Angestellten von Netto bedroht. Sie zwangen ihn, den Tresor in der Filiale zu öffnen.

Nach einem Überfall auf die Netto-Filiale an der Straße Am Portenhövel fahndet die Polizei jetzt nach den beiden Tätern. Die hatten am Samstag kurz vor Geschäftsschluss gegen 21.45 Uhr die Filiale betreten und so getan, als wollten sie einkaufen.