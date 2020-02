Rätselhafter Unfall an der Eltener Straße : Der Wagen stammt aus Ennepetal

Emmerich Der Audi im Acker an der Eltener Straße. Dieser Fall ist außergewöhnlich. Aber die Polizei hat eine Spur.

Zumindest das ist schon mal klar. Der ältere Audi, der Montag gegen 21 Uhr an der Eltener Straße im Acker landete, stammt aus dem südlichen Ruhrgebiet. Genauer gesagt aus Ennepetal. Dort ist er verkauft worden, weiß die Polizei mittlerweile. Allerdings sind die Umstände des Verkaufs so, dass nicht direkt klar ist, wer der Käufer ist. Vielleicht war er es ja, der sich nach dem Unfall in Luft aufgelöst hat? Vielleicht, weil an dem Fahrzeug keine Kfz-Kennzeichen waren? „Wir sind guter Dinge, über die Spur von Ennepetal an den Käufer zu kommen“, so Polizeisprecher Ingo Schankweiler am Mittwoch. Zumindest zeichnet sich ab, dass der Wagen wohl nicht gestohlen worden ist. Alles andere bleibt rätselhaft.