Emmerich Zusammenstoß mit einer Geisterradfahrerin

Auf einem Radweg kollidiert sind am Montag zwei Radfahrerinnen in Emmerich. Die beiden Frauen waren auf dem Geh- und Radweg an der Straße Steintor unterwegs. Eine 40-Jährige aus Emmerich war in unzulässiger Weise in Richtung Großer Wall unterwegs, eine 61-Jährige aus Kleve fuhr in Richtung ’s-Heerenberger Straße. Die Lenker der beiden Frauen verhakten sich, als sie sich begegneten und sie kamen zu Fall. Während die Emmericherin unverletzt blieb, zog sich die 61-Jährige leichte Verletzungen zu.