Vrasselt : Radfahrerin (49) lebensgefährlich verletzt

Vrasselt Schlimmer Unfall in Vrasselt. Die Polizei berichtete am Mittwoch.

Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Reeser Straße ein folgenschwerer Unfall. Eine 49-jährige Radfahrerin aus Emmerich fuhr auf der Reeser Straße in Richtung Vrasselt auf dem Radweg. Unvermittelt lenkte sie ihr Fahrrad, in der Absicht die Fahrbahn zu überqueren, auf die Straße. Ein unmittelbar hinter der Radfahrerin fahrender Lastwagen-Fahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.