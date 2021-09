Radfahrerin gestürtzt : 79-Jährige schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die 79-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

REES/HALDERN Die Polizei sucht Zeugen in Zusammenhang mit einem Unfal, der sich am Donnerstag auf der Weseler Landstraße in Höhe der Einfahrt Aspel ereignete. Dabei wurde eine Frau aus Rees schwer verletzt.

(RP) Wie die Polizei berichtet, wurde die 79-jährige Fahrradfahrerin auf dem Boden liegend gefunden. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte nach ersten Erkenntnissen beobachtet, wie die Frau zu Boden stürzte und leistete erste Hilfe, ein weiterer Zeuge, der an der Unfallstelle vorbeikam, informierte den Rettungsdienst. Der Unfall dürfte sich gegen 13.50 Uhr abgespielt haben.