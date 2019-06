Polizeibericht : Radler in Isselburg angefahren und beraubt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Isselburg (RP) Mit Gewalt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Isselburg nach Angaben eines 27-jährigen Radfahrers dessen Portemonnaie entwendet. Er sei gegen 1.30 Uhr von Heelden auf einem Feldweg in Richtung Vehlingen unterwegs gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken