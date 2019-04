Unfall auf der ’s-Heerenberger Straße : Pkw erfasst Radfahrer: 41-Jähriger schwer verletzt

Emmerich Bei einem Unfall an Karfreitag hat ein aus einer Einfahrt kommender Pkw einen Radfahrer erfasst. Erst später stellte sich heraus, dass der 41-Jährige eine Fraktur im Knie erlitt.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Karfreitag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Netterden/Niederlande gegen 15.45 Uhr den für seine Fahrtrichtung frei gegebenen Radweg auf der ’s-Heerenberger-Straße. Kurz hinter dem Kreisverkehr Nollenburger Weg in Fahrtrichtung Duvendahlstraße wurde er von einem Pkw erfasst, der rückwärts aus einer Garagenzufahrt auf die ’s-Heerenberger Straße fuhr. Der Radfahrer wurde von dem Pkw-Fahrer noch nach Hause gebracht. Bei einer nachfolgenden Untersuchung wurde dann eine Fraktur am Knie festgestellt.