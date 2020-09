Unfall in Bocholt : Radfahrer aus Rees bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Bocholt an der Kreuzung der Meckingstiege zum Schüttensteiner Weg. Foto: dpa/Nicolas Armer

REES/ISSELBURG Der 65-Jährige war beim Abbiegen an einer Kreuzung mit dem Wagen eines 19-Jährigen Isselburgers zusammen gestoßen. Der Reeser musste ins Krankenhaus gebracht werden.

(RP) Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer aus Rees am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 65-Jährige befuhr laut Polizei gegen 15 Uhr die Meckingstiege aus Richtung Anholter Postweg kommend. An der Kreuzung mit dem Schüttensteiner Weg wollte der Radfahrer aus Rees nach links abbiegen. Dabei stieß er mit dem Auto eines von rechts kommenden 19-Jährigen zusammen, der den Schüttensteiner Weg in Richtung Liederner Straße befuhr. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Autofahrer aus Isselburg erlitt leichte Verletzungen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.