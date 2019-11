Konzert : Klänge von Queen im Stadttheater

Emmerich (RP) Weltweit füllte Freddie Mercury die größten Stadien der Welt und begeisterte mit seinen Kompositionen aus Rock und Theatralik. The Spirit of Freddie Mercury featuring Queenrealtribute kommt ab Januar 2020 auf große Tournee durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Mercury war vor allem für seine unverwechselbare Stimme, seiner unglaublichen Bühnenpräsenz sowie seinem außergewöhnlichen Stil bekannt und ging so als der charismatische Songschreiber in die Pop Geschichte ein. Unter dem Motto „Die Stimme -Das Gefühl – Die Leidenschaft“ erleben die Zuschauer in der rund 90-minütigen Show die bekannten Hits von Mercury und Queen. Internationale Top-SängerInnen und ausgezeichnete Tänzer versetzen das Publikum in eine andere Zeit. Es entsteht der Eindruck, Freddie Mercury nochmals leibhaftig im Wembley Stadion 1986 erleben zu können. Tickets für das Konzert am 23. Januar im Stadttheater Emmerich (Beginn 20 Uhr) sind im Internet unter www.mercury.show erhältlich. FOTO: Veranstalter