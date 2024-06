Reeser Traditionsfest Rees feiert seine Pumpenkirmes

Das kommende Wochenende steht wieder ganz im Zeichen der Pumpenkirmes. Am Kolpinghaus und am Mühlensteg feiern die letzten verbliebenen Pumpengemeinschaften ihre Traditionsveranstaltung. Die Pumpengemeinschaften „Kühlen Dronk“ und „Klor Water onder de Lendenboom“, die vor elf Jahren fusionierten, starten am Freitag, 21. Juni, um 17 Uhr mit dem Aufbau im und am Kolpinghaus. Die Mitglieder, Kinder und Gäste stempeln die Bons, binden Röschen und schmücken die Pumpen in der Oberstadt und Am Bär. Am Samstag, 22. Juni, wird ab 19 Uhr gefeiert, getanzt und gegrillt. Am Sonntag, 23. Juni, geht die Pumpenkirmes ab 12 Uhr weiter, gegen 15.30 Uhr werden die Vertreter der Stadt Rees und der Kirche sowie Oberpumpenmeisterin Gabi Hövelmann erwartet, um gemeinsam mit den Pumpenmeisterinnen Inga Schenk und Carmen Knoppik die Jubilare zu ehren.