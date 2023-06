Reeser Traditionsfest Pumpenkirmes: Eine Tradition bleibt bestehen

Am Freitag, 23. Juni, werden ab 17 Uhr die Bons noch von Hand in gemütlicher Runde gestempelt, Röschen gebunden und die Pumpen in der Oberstadt und Am Bär geschmückt. Bei Heike Semelka im Kolpinghaus werde ein Pavillon aufgebaut und Fähnchen aufgehängt, die auf das Traditionswochenende einstimmen. Die Kinder können wie früher fröhlich zwischen den alten Stadtmauern im und am Kolpinghaus „Verstecken spielen“, so wie schon viele Generationen vor ihnen getan haben.