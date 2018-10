Publikum singt „Happy Birthday“ für Schauspieler

EMMERICH Kömodie „Der bewegte Mann“ zum Auftakt der Theater-Jubelwochen. Die Truppe muss improvisieren und wird gefeiert.

Mit einem echten „Gute-Laune-Stück“ begannen am Mittwoch die Jubiläumswochen zum 50. Geburtstag des Stadttheaters: Das Ensemble Altonaer Theater präsentierte das Musical „Der bewegte Mann“.

Vor 30 Jahren feierten Ralf Königs Comics, die als Vorlage für das Stück dienten, große Erfolge, Mitte der 90er Jahre landete Sönke Wortmanns gleichnamiger Film mit Til Schweiger und Katja Riemann in den Hauptrollen einen Hit. Jetzt erobert die Komödie um Axel, Doro und Norbert die Theaterbühne – mit spritzigen Texten, mitreißender Musik und viel Witz.

Er erzählte, dass es sich um eine besondere Vorstellung handele, hatte sich doch der Schauspieler Markus Wegner auf dem Hinweg am Hamburger Bahnhof eine Knieverletzung zugezogen. Er musste ins Krankenhaus. „Das Ensemble muss jetzt improvisieren“, erklärte der Kulturchef.

Im Mittelpunkt der musikalischen Komödie steht das Pärchen Axel und Doro. Als Axel in flagranti erwischt wird, wirft Doro ihn raus, stellt aber fest, dass sie schwanger ist. Axel kommt bei dem schwulen Norbert unter, der den jungen Mann unwiderstehlich findet, und schon beginnt das Beziehungsgeflecht von Heteros und Homos, wobei auch einige „nackte Tatsachen“ auf die Bühne kommen.

Zwischen Potenzmitteln und bauchfreien Sporttops, Männern in Frauenkleidern und strickenden Kerls in einer Therapiestunde gegen Sexsucht, Diskussionen um Tofuwurst und heulenden Männern im Kino tauchen nahezu alle Klischees hetero- und homosexueller Beziehungen auf. Dabei treibt jede der Figuren das Gleiche an: die Sehnsucht nach der großen Liebe.