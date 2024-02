Mordprozess vor dem Landgericht Die Tote in Elten - Musste sie wegen der „Ehre“ des Angeklagten sterben?

Dann habe der Beschuldigte die Frau aufgefordert und genötigt, den Zeugen oral zu befriedigen. Als sie in die Knie ging, habe er hinter ihrem Rücken ein Messer gezogen und ihr die Kehle durchgeschnitten. Der Schnitt war so tief, dass die linke Halsschlagader komplett durchtrennt wurde. Der Angeklagte habe die Frau in ein Gebüsch gezogen – wo ihre Leiche am nächsten Tag von einem Landwirt gefunden wurde – und weiter auf sie eingestochen; mehrfach in Oberkörper und Hals. Die Frau verblutete vor Ort.