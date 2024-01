„Ich verabschiede mich“ Prozess um Vergewaltigung – Anwalt stürmt aus dem Gerichtssaal

Die Kernfrage des Prozesses ist so einfach gestellt wie schwierig zu beantworten: Haben die in der Anklage aufgeführten Tatvorwürfe am 5. März 2023 in dem Keller in Emmerich stattgefunden? Staatsanwaltschaft und Verteidigung scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, und in der Mitte sitzt die Kammer, bestehend aus zwei Berufsrichterinnen, einem Schöffen und einer Schöffin. Sie werden am Ende entscheiden müssen.