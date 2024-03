Grausiges Tötungsdelikt in Elten Überführen Zigarettenkippen mit DNA-Spuren den Täter?

Etwa 200 Kilometer entfernt durchsuchte zu diesem Zeitpunkt die Polizei in einer groß angelegten Aktion ein Waldgebiet in Netphen-Dreis-Tiefenbach, das liegt im Bereich von Siegen. Am Morgen warten Hinweise zu einer vermissten 23-Jährigen eingegangen, die Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Am späten Montagnachmittag wurde klar: Die Leiche in Emmerich und der Fall in Netphen – sie gehören zusammen.