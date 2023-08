Vergewaltigungs-Prozess in Kleve „Ich dachte, er bringt mich um, wenn ich nicht mache, was er will“

Kleve/Emmerich · Die Staatsanwaltschaft wirft einem 24-jährigen Rumänen vor, in Emmerich eine Frau vergewaltigt zu haben. Er soll ihr ein Cuttermesser an den Hals gehalten haben. Der Angeklagte schwieg am Dienstag vor Gericht zu den Vorwürfen.

29.08.2023, 17:51 Uhr

Der 24-jährige Angeklagte wird zum Prozessauftakt in den Gerichtssaal geführt. Er befindet sich seit dem 6. Februar in Untersuchungshaft. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus

Wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung muss sich seit Dienstag ein 24-jähriger Rumäne vor dem Klever Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kleve legt dem Angeklagten zur Last, am 5. Februar dieses Jahres eine Frau in Emmerich vergewaltigt zu haben.