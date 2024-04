„Der Mann durchlitt Todesängste“ Brüder aus Isselburg sollen Mann vergewaltigt haben

Das Landgericht Münster verhandelt seit Freitag einen Fall vor dem Amtsgericht Bocholt von unvorstellbarer Brutalität. Einem Brüderpaar wird vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres einen Jungen Mann in Isselburg-Werth über mehrere Tage hinweg in einem Haus gefangen gehalten, gefoltert, sexuell missbraucht, vergewaltigt und mit dem Tode bedroht zu haben. Der junge Mann, über den aus Gründen des Opferschutzes bislang nur bekannt ist, dass er aus dem Kreis Wesel stammt, konnte sich nach Tagen der Misshandlung in einem unbeobachteten Moment befreien und flüchten. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen unmittelbar danach in Emmerich und Isselburg festnehmen.