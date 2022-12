Kultur Der Kunstverein bleibt unermüdlich

Seit wann Werner Steinecke den Emmericher Kunstverein leitet, weiß der Mann aus Bedburg-Hau eigentlich selbst nicht so richtig. „Irgendwann Anfang der 2000er Jahre muss das gewesen sein“, vermutet der 75-Jährige. Zunächst im Zusammenspiel mit Dr. Walter Kriegel, und später dann alleine, holte der ehemalige Lehrer, der am Willibrord-Gymnasium Deutsch und Sozialwissenschaften unterrichtete, unermüdlich Künstler ins Haus im Park. Über 200 sind es bislang gewesen. Die mehr als 100 Ausstellungen, die es seitdem in der kleinen Galerie im Rheinpark zu sehen gab, waren manchmal abstrakt, manchmal provokant, oft originell, manchmal auch verwirrend, aber auf jeden Fall nie langweilig.