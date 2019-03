Provisorium gesucht : Anholter Kita wird nicht rechtzeitig fertig

Noch ist von der künftigen Kita im Linders Feld nichts zu sehen. Deshalb muss eine Übergangslösung her. Foto: Funke Foto Services GmbH/Thorsten Lindekamp

Anholt Der Bau der Kita im Linders Feld verzögert sich. Für die bereits angemeldeten Kinder kommt als Provisorium der frühere Realschultrakt infrage.

Die Anmeldung zum nächsten Kindergartenjahr ist aktuell möglich. Auch für die geplante Kita im Neubaugebiet Linders Feld im Anholter Osten. Doch das Gebäude wird bis dahin nicht fertig sein. Schon im Oktober hatten die Verantwortlichen der Volksbank Emmerich-Rees durchblicken lassen, dass in diesem Fall ein Provisorium eingerichtet wird. „Das ist aber nichts Ungewöhnliches“, meinte Voba-Vorstand Ralf van Bruck damals, der in diesem Zusammenhang auf die Kita an der ehemaligen Emmericher Kaserne verwies.

Genau dieser Fall tritt jetzt ein. Die Stadt muss folglich aktiv werden, um die Betreuung der für diese neue Einrichtung angemeldeten Kinder sicherzustellen. Neben der vorübergehenden Beibehaltung der bisherigen Kita am Kapellendeich sind für die Übergangslösung zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten erforderlich.

Info Fachausschuss berät am 3. April über Provisorium Termin Die Sitzung des Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales steht am kommenden Mittwoch, 3. April, an. Der öffentliche Teil beginnt um 17 Uhr. In der Mensa der Verbundschule am Stromberg tagt der Fachausschuss unter Vorsitz von Wolfgang Karau (CDU).

Hierzu wurde im Gespräch mit dem Fachbereich Jugend und Familie und dem Betreuungsträger, die Awo Münsterland-Recklinghausen, die Möglichkeit diskutiert, eine zusätzliche vorübergehende Lösung in den Räumen des bisherigen Realschultraktes der Verbundschule umzusetzen. Nach Rücksprache mit dem Landesjugendamt sei eine Genehmigung für die Übergangslösung im Realschultrakt möglich, sofern einige relativ leicht umsetzbare Auflagen beachtet werden.

Neben Auflagen, die vom Träger beziehungsweise vom Investor der neuen Kita erfüllt werden müssen, verbleiben einige Auflagen bei der Stadt Isselburg als Eigentümer der angedachten Übergangslösung. „Nach einer vorläufigen Schätzung ist hier mit einem finanziellen Aufwand für die Stadt Isselburg in einer Höhe von 9500 Euro zu rechnen“, heißt es dazu in der Vorlage zum zuständigen Fachausschuss, der in der kommenden Woche tagt.

Zur Deckung dieses Aufwandes wurde im Haushalt 2019 vorsorglich ein Ansatz von 30.000 Euro vorgesehen. Dieser finanzielle Aufwand beschränkt sich im Wesentlichen auf Renovierungsarbeiten und kleinere Anschaffungen. Die Einrichtung wird hauptsächlich vom Betreuungsträger gestellt.

Das Provisorium könnte sich ansonsten (in kleinem Maße) lukrativ auf die klamme Isselburger Stadtkasse auswirken. Für die Räumlichkeiten kann nämlich vom Betreuungsträger eine Raummiete erhoben werden. Durch diese Raummiete ist mit einem monatlichen Nettoertrag in Höhe von rund 2900 Euro zu rechnen. Diese Nettoerträge können ab Beginn des Kindergartenjahres am 1. August 2019 erzielt werden.

Somit sind für die Stadt Isselburg je nach tatsächlicher Mietdauer folgende Nettoerträge zu generieren: bis 31. Dezember 2019: 14.478,10 Euro; bis 31. Januar 2020: 17.373,72 Euro; bis 29. Februar 2020: 20.269,34 Euro; bis 31. März 2020: 23.164,96 Euro; bis 30. April 2020: 26.060,58 Euro.

Damit das Provisorium auf den Weg gebracht werden kann, muss allerdings ein Ratsbeschluss vorübergehend ausgesetzt werden. Denn die Umnutzung des Realschultraktes zum Verwaltungsgebäude ist bereits beschlossen worden. Aktuell wird ein Wettbewerb für die Vergabe der Planungsleistungen vorbereitet. Die Aussetzung soll maximal bis zum 30. April 2020 dauern.

